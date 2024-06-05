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TFF Başkanı Büyükekşi: "EURO 2024'te öncelikli hedef gruptan çıkmak..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 10:52
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta İtalya ile deplasmanda karşılaştı.

TFF Başkanı Büyükekşi: "EURO 2024'te öncelikli hedef gruptan çıkmak..."

A Milli Takım kafilesi, bu müsabaka öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İtalya'nın Bologna kentine hareket etti.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yarın İtalya ile bir hazırlık maçımız var. Arkasından ayın 10’unda Polonya ile bir hazırlık maçımız var. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden güçlü takımlar. Hocamız özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak için bir program yaptı. O maçlardaki performans takımın oluşması için bir ölçü olacak. Hocamız şu anda 35 kişilik bir kadro çağırdı. Bu kadro 7 Haziran'da 26'ya düşecek. Yarınki maçın kadroyu şekillendirmek için güçlü bir rakip olması önemliydi. Bunun hedefi Avrupa Şampiyonası’nda güçlü takımlarla oynayıp orada başarılı olmak. Milli takımımız çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin moralleri yerinde. Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra daha ileriye gidebilmek. Gruptaki üç maçımızı da hem Türkiye’den gidecek seyircilerimizle hem Almanya’daki taraftarlarımızla evimizde gibi oynayacağız. İnşallah bu taraftar gücü 12. güç olarak bize büyük bir destek verecek. Amacımız birlik beraberlik içerisinde Türk Milleti'nin yüzünü güldürmek, güzel sonuçlar alabilmek. Türk Milleti'nin duaları bizimle olsun. İnşallah güzel sonuçlarla, sevinç içerisinde bu turnuvayı tamamlarız" diye konuştu.

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