TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! Yabancı hakem geri mi dönüyor? Karar verildi...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Skandal sonrası disiplin süreci başlarken, federasyon yabancı hakem iddialarını reddedip “Türk hakemliğini yeniden inşa edeceğiz” mesajı verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türk futbolu, son yılların en büyük skandallarından biriyle çalkalanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu’nun bu çarpıcı açıklaması, futbol camiasında adeta şok etkisi yarattı.

YABANCI HAKEM DÖNECEK Mİ?

Skandalın ardından adı geçen hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, spor kamuoyunda "Türk futbolunda yabancı hakem dönemi mi başlıyor?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TFF BAŞKANI AÇIKLADI

Basın toplantısının ardından TFF yönetimi, gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda bu tartışmalara da yanıt verdi. Federasyon yetkilileri, “Yabancı hakem konusu gündemimizde değil. Türk hakemliğini yeniden inşa ederek, genç ve ahlaklı hakemlerle bu yapıyı sürdürülebilir hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

TFF’nin önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir temizlik ve yeniden yapılanma süreci başlatması bekleniyor. Başkan Hacıosmanoğlu’nun “Türk futbolunun itibarı her şeyin üzerindedir” sözleri, federasyonun kararlılığını gözler önüne serdi. Disiplin kararlarının ve yeni atamaların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

