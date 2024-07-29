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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 12:06
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem konusunda eski yönetimi eleştiren Hacıosmanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK'nin yaz seminerinde açıklamalarda bulundu.

"YABANCI HAKEM TÜRK MİLLİETİNE BİR HAKARETTİ"

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İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." diye konuştu. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sözlerinin ardından salonda alkışlandı.

"BEN DİREKT ALLAH'A BAĞLIYIM"

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"Ben de sizin gibi sokaktan geliyorum. Zor bir seçim oldu. Olmaz deneni yaptık. Tek istediğimiz şey var. Adil ve adaletli olmak. Bu zor bir şey değil. Bunun nasıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Elbette ki bunu siz sahada sağlayacaksınız ama irade çok önemli. O irade bizde var. Kimsenin müdahale etmesi söz konusu değil. Ben direkt Allah'a bağlıyım." sözlerini sarf etti.

"SİZE YAPILAN HAKARET BANA YAPILIYOR"

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"Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa'da başarısı alkışlandı. Balık baştan kokuyor. TFF'nin başında durup bu hakem kardeşlerinize sahip çıkamazsanız, toplumun önüne atarsanız elbette böyle olur. Bizde futbolu yönetenler bir hafta birine, bir hafta birine mavi boncuk dağıtıyor. Bu da iyi bir karar vermeyi engelliyor. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakaret size yapılmıyor, bu ailenin lideri olan bana yapılmış kabul edeceğim."

"PFDK'YE SEVKLERİ YASAKLADIM"

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"Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet." diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ben başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak. Ben bu sözü verirken size güvenerek verdim. Biz sahada hata yapmayacağız. Elinizden geleni yapacaksınız. Arka planda da sizi rahatlatmak ve üzerinizdeki baskıyı almak bizim görevimiz. Bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HAKEM ZAMLARINI GÜNCELLEDİK"

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"Sizin gibi değerli kardeşlerimiz burada dururken yabancı hakemin maliyeti on katı üstündeydi. Elin oğluna verirken var ama kendi evladına verirken yok. Hiçbir kardeşimiz hiç kimseye muhtaç olmayacak. Hakem zammını yüzde elli değil yüzde 75 olarak güncelledik. Kulüplere fedakarlık yapın diyeceğim. Bu hakemler aldığı paranın iki katını niye almasın. İnsani hata olacak. Onu kabul ediyoruz ama onun dışında farklı bir şey olursa hakem arkadaşı çağırıp soracağım. VAR'daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum."

"BİZ ADİL OLACAĞIZ"

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"Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Bizim için renk ayrımı yok. Ben Trabzonspor formasını, Mecnun başkan da Sivasspor formasını çıkardım. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa. İlla da takdir hakkınız varsa Trabzonspor'dan yana değil Diyarbakırspor'dan yana kullanın diyorum. Takdir hakkını güçlü olanın yanında kullanmayın diyorum burada. Biz adil olacağız. Bütün kulüplere aynı seviyede yaklaşacağız. Bizim marka değerimiz yerlerde."

"BUNA İZİN VERMEYİZ"

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"Biz bu adaleti sağlayamazsak Türk futbolunun marka değerini artıramayız. Kimse seyretmiyor. Niye almıyor, ben tiyatro mu seyredeceğim diyor. Al iki takımı yürüt, diğer takımlar figüran. Biz buna müsaade etmeyeceğiz"

"BENİM KAPIM HERKESE AÇIK"

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"Önce kendi şahsiyetinizi sonra da Türk milletinin şahsiyetini korumak adına haklının hakim olduğu bir düzeni gösterin. Biz bir aileyiz. Aslan gibi evlatlarımız var. Sahada adaletli yönetimi gösterin art niyet yapanlarla biz uğraşacağız. Felsefemiz adil, adaletli ve ahlaklı Türk gençliğine örnek olmak. Bunu başaracak irade ve yürek var. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hanginiz bir sorunu olursa benim kapım herkese açık."

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