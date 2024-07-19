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  4. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattı! "Deprem zamanı 2 ay bölgede kaldı, Ramazan ayı boyunca her gece köylere yardım götürdü"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattı! "Deprem zamanı 2 ay bölgede kaldı, Ramazan ayı boyunca her gece köylere yardım götürdü"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.07.2024 10:11
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TFF'nin Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu başkan oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem döneminde Çevre ve Şehircilik bakanının yardımcılığını yapan Mehmet Emin Birpınar'dan açıklama geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattı! "Deprem zamanı 2 ay bölgede kaldı, Ramazan ayı boyunca her gece köylere yardım götürdü"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı." dedi. Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan daha önce duyulmayan açıklamalar geldi.

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"RAMAZAN AYI BOYUNCA HER GECE KÖYLERE YARDIM GÖTÜRDÜ"

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Deprem olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik bakanının yardımcılığını yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde önemli rol oynadığı öğrenilen Hacıosmanoğlu için konuşan Birpınar, "TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi. Çok sevindim hayırlı uğurlu olsun. Kendisi Hatay’da deprem mağdurları için çok çalıştı. Gece gündüz demeden uğraştı. Köy köy gezdi yardım götürdü. Ramazan ayı boyunca her gece köylere yardım götürdü kendi eliyle dağıttı." dedi.

"EV YAPTI, DUVAR ÖRDÜ, ÇADIR DAĞITTI, YARA SARDI"

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Sözlerine devam eden Birpınar, "Binlerce depremzedeye maddi manevi yardım etti. Ev yaptı, duvar ördü, çadır dağıttı, yara sardı. En az 2 ay orada kaldı. Çok dua aldı. Haketti bu başkanlığı. Hakkıyla tarafsız bir şekilde yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Gönlü ve kalbi güzel Başkan…" açıklamasında bulundu.

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deprem tff
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