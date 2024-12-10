TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kez aradı, Dursun Özbek telefonu açmadı: Mahkemede görüşürüz!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar Galatasaray cephesinden sert tepki çekerken taraflar arasındaki gerilim Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

TELEFONU AÇILMADI

Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı geçmiş olsun dileklerini ileterek için Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek'i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarına cevap vermedi.

"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Özbek'in çevresine Hacıosmanoğu'nun arama kaydını gösterip "Konuşacak ne kaldı, artık mahkemede görüşürüz." dediği öne sürüldü.