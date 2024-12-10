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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kez aradı, Dursun Özbek telefonu açmadı: Mahkemede görüşürüz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 11:43
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Galatasaray ile TFF arasındaki gerilim sürerken, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Özbek'i arayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun telefonuna çıkmayan Dursun Özbek'in çevresindekilere 'mahkemede görüşürüz' dediği öğrenildi. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kez aradı, Dursun Özbek telefonu açmadı: Mahkemede görüşürüz!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar Galatasaray cephesinden sert tepki çekerken taraflar arasındaki gerilim Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

TELEFONU AÇILMADI

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Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı geçmiş olsun dileklerini ileterek için Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek'i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarına cevap vermedi.

"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

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Özbek'in çevresine Hacıosmanoğu'nun arama kaydını gösterip "Konuşacak ne kaldı, artık mahkemede görüşürüz." dediği öne sürüldü.

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Dursun Özbek son dakika galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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