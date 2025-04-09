TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden ihraç etmek için kulübe dilekçe yazmaya başladı.

SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRMIŞTI

Hacıosmanoğlu, Trabzonspor üzerinden yaptığı açıklamada adil olduğunu ifade etmiş ve bu ifade ediş şekli bordo-mavili taraftarları kızdırmıştı. Hacıosmanoğlu, "Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım. Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur." demişti.

TARAFTARDAN HAMLE GELDİ

Trabzonspor taraftarı, takımın maruz kaldığı haksızlıklar için İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi talebinde bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun disipline sevki için Trabzonspor Yönetim Kurulu’na çok sayıda dilekçe gönderilmeye başlandı.