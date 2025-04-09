SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor taraftarı, Süper Lig'de yaşanan hakem hataları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için flaş bir hamlede bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden ihraç etmek için kulübe dilekçe yazmaya başladı.

SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRMIŞTI

19285248-1200xauto

Hacıosmanoğlu, Trabzonspor üzerinden yaptığı açıklamada adil olduğunu ifade etmiş ve bu ifade ediş şekli bordo-mavili taraftarları kızdırmıştı. Hacıosmanoğlu, "Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım. Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur." demişti.

TARAFTARDAN HAMLE GELDİ

d04eacdaec4442d6b657836f42c61ed4

Trabzonspor taraftarı, takımın maruz kaldığı haksızlıklar için İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi talebinde bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun disipline sevki için Trabzonspor Yönetim Kurulu’na çok sayıda dilekçe gönderilmeye başlandı.

Canlı Skor

Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...
Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Sözleşmesi bitince imza atacağı iddia edilmişti...Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Sözleşmesi bitince imza atacağı iddia edilmişti...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika haberler son dakika haberleri İbrahim Hacıosmanoğlu Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler...

Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler...

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...

Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...

Canlı yayında uzun yıllar unutulmayacak iltifat! "Sen yayına bağlanınca ne hikmetse güneşler açıyor..."

Canlı yayında uzun yıllar unutulmayacak iltifat! "Sen yayına bağlanınca ne hikmetse güneşler açıyor..."

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.