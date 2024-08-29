TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama! "UEFA'ya söyledim, geliyorlar"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLSA O KADAR PARA KAZANAMAZSIN"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Geçen senelerde yanlış bilmiyorsam şampiyon olan takım 7-8 milyon euro civarında bir para kazanıyordu. Galatasarayımız 30 milyon euro, 4 sene üst üste şampiyon olsa o kadar para kazanamazsın. Ben de Trabzonspor başkanıyken 500 milyon dolardı yayıncı kuruluşun geliri. Geçen yetkililerle bir toplantı yaptık. Daha birinci hafta oynanmıştı, "Başkanım 5 senenin rekorunu kırdık. Yüzde 27 üye sayımız arttı" dedi. Futbolda bu güven ortamını sağlarsak, saha içinde rakip, saha dışında ortak olduğumuz ilkesiyle hareket edersek... Bunu çıkarmak bizim elimizde. Tekrar çağrı yapıyorum. Saha içinde hafta sonunda rakip olalım ama maçlar bittikten sonra, bunu bir şirket olarak düşünelim, bunun marka değerini hep birlikte yukarıya çıkaralım. Kulüplerimiz de ona göre para kazansın, bütçelerini arttırsınlar, daha rahat hareket etsinler. Barışa, kardeşliğe hizmet edelim." dedi.

"BEN UEFA YETKİLİLERİYLE DE KONUŞTUM"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Bizim görevimiz 3 sene. Biz kendisine inanıyoruz. Sözleşmeyi de o yüzden yaptık. Futbolun en çok kaos yaratan ortamı sahadaki hakem arkadaşlarımız. Ben hep söylüyorum, 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Onlara daha iyi eğitim sağlayacağız. Ben UEFA yetkilileriyle de konuştum. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Monaco'da olacağım. Orada da UEFA MHK Başkanı ile bir toplantımız var. Burada genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Burada 5-6 gün duran hocalarımız var ama 30 gün burada sabit durup bu gençleri yetiştirmesi için hakem ve VAR eğitmeni söyledim. Onların isimlerini hazırlıyorlar. Bizim de amacımız sahada adeleti sağlamak. Bunun için pırıl pırıl gençlerimiz var, onları yetiştirip, futbolun önce sahada adaleti sağlayıp, saha dışında da bu dostluğu, bu kardeşliği pekiştirirsek, inanıyorum ki futbolun marka değeri layık olduğu yere çıkacak. Kulüplerimiz de onun karşılığında kasalarında bugün aldıklarının 10 katını alırlar diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.