SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama! "UEFA'ya söyledim, geliyorlar"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama! "UEFA'ya söyledim, geliyorlar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.08.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Futbolun eğlence olduğunu, dostluğa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğini söylüyorum. Biz bu ilke doğrultusunda hareket ediyoruz. Ligde şampiyon olan takım başarılı oluyor, şampiyon olmayan başarısız olmuyor." dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama! "UEFA'ya söyledim, geliyorlar"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLSA O KADAR PARA KAZANAMAZSIN"

f249d091c19449da90938515a5f9d833

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Geçen senelerde yanlış bilmiyorsam şampiyon olan takım 7-8 milyon euro civarında bir para kazanıyordu. Galatasarayımız 30 milyon euro, 4 sene üst üste şampiyon olsa o kadar para kazanamazsın. Ben de Trabzonspor başkanıyken 500 milyon dolardı yayıncı kuruluşun geliri. Geçen yetkililerle bir toplantı yaptık. Daha birinci hafta oynanmıştı, "Başkanım 5 senenin rekorunu kırdık. Yüzde 27 üye sayımız arttı" dedi. Futbolda bu güven ortamını sağlarsak, saha içinde rakip, saha dışında ortak olduğumuz ilkesiyle hareket edersek... Bunu çıkarmak bizim elimizde. Tekrar çağrı yapıyorum. Saha içinde hafta sonunda rakip olalım ama maçlar bittikten sonra, bunu bir şirket olarak düşünelim, bunun marka değerini hep birlikte yukarıya çıkaralım. Kulüplerimiz de ona göre para kazansın, bütçelerini arttırsınlar, daha rahat hareket etsinler. Barışa, kardeşliğe hizmet edelim." dedi.

"BEN UEFA YETKİLİLERİYLE DE KONUŞTUM"

kapak_182510

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Bizim görevimiz 3 sene. Biz kendisine inanıyoruz. Sözleşmeyi de o yüzden yaptık. Futbolun en çok kaos yaratan ortamı sahadaki hakem arkadaşlarımız. Ben hep söylüyorum, 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Onlara daha iyi eğitim sağlayacağız. Ben UEFA yetkilileriyle de konuştum. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Monaco'da olacağım. Orada da UEFA MHK Başkanı ile bir toplantımız var. Burada genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Burada 5-6 gün duran hocalarımız var ama 30 gün burada sabit durup bu gençleri yetiştirmesi için hakem ve VAR eğitmeni söyledim. Onların isimlerini hazırlıyorlar. Bizim de amacımız sahada adeleti sağlamak. Bunun için pırıl pırıl gençlerimiz var, onları yetiştirip, futbolun önce sahada adaleti sağlayıp, saha dışında da bu dostluğu, bu kardeşliği pekiştirirsek, inanıyorum ki futbolun marka değeri layık olduğu yere çıkacak. Kulüplerimiz de onun karşılığında kasalarında bugün aldıklarının 10 katını alırlar diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
UEFA tff İbrahim Hacıosmanoğlu
En Çok Okunan Haberler
Kayıp Narin'i günlerdir takip eden Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var'

Kayıp Narin'i günlerdir takip eden Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var'

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! Ortalık karıştı: "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! Ortalık karıştı: "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

Hadjam'ın dizlerini sansürlemesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadjam'ın dizlerini sansürlemesi sosyal medyada gündem oldu!

Tahkim Kurulundan çok konuşulacak karar!

Tahkim Kurulundan çok konuşulacak karar!

Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.