TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Okan Buruk'u Başkan Dursun Özbek'e şikayet etti!

Geçtiğimiz günlerde Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ev sahipliğinde 4 büyük kulüp başkanları toplanırken, toplantıda ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

3 saatlik kahvaltının bir bölümünde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Acun bey basın toplantısında %90 bizi hedef aldı bundan rahatsız olduk" derken Ali Koç da "Haklarımızı korudu, yanıt vermesi kadar doğal ne olabilir" geri dönüşünü yaptı.

OKAN BURUK'U ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da Okan Buruk'un ismini vererek "Hocanız sahada çok gergin" dediği öğrenildi.

"BİZİM HAKKIMIZI KORUYOR"

Dursun Özbek'in ise "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdiği kaydedildi.