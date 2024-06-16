TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bazı medya çalışanlarına bayram tatili! Uçak bileti, konaklama hepsi var, İmamoğlu detayı…

MYNET DETAY | 30 kişilik basın ekibinde konaklamayı kabul etmeyen yalnızca bir kişi olurken; Almanya seyahatine katılan kişilerin konaklamaları, uçak biletleri ile maç girişlerindeki durumlar TFF tarafından karşılanacak.

VATANDAŞ YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Devlet daireleri kamuda uygulanan tasarruf tedbirlerine uyum sağlamaya çalışırken vatandaşlar de vergilerle boğuşuyor. Son olarak yurt dışı çıkış harcına %1000’e yükseltildi. Bu durum tepkiyle karşılandı.

TFF'NİN BAYRAM TATİLİNDE 'İMAMOĞLU' DETAYI

Büyükekşi’nin Almanya turuna katılan bazı isimler Ekrem İmamoğlu’nun Roma seyahatinde de vardı.

Ekrem İmamoğlu’nun 37 kişilik ekibi Roma’ya götürmesi lüks otelde konaklama yapılması tepkiyle karşılanmıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dijital ve yazılı basından davet ettiği isimler ile arasının iyi olduğu iddia edildi.

İŞTE O İSİMLER

Zeki Uzundurukan / Fotomaç

Burak Akın Spor Arena / Hürriyet

Mesut Aydın Kale Skorer / Milliyet

Tayfun Bayındır / Milliyet

Cüneyt Şen / A Spor

Sercan Hamzaoğlu / Haber Global

Ahmet Selim Kul / Habertürk

Ali Emre Dedeoğlu / NTV Spor







