TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bazı medya çalışanlarına bayram tatili! Uçak bileti, konaklama hepsi var, İmamoğlu detayı…

MYNET DETAY | 30 kişilik basın ekibinde konaklamayı kabul etmeyen yalnızca bir kişi olurken; Almanya seyahatine katılan kişilerin konaklamaları, uçak biletleri ile maç girişlerindeki durumlar TFF tarafından karşılanacak.
Devlet daireleri kamuda uygulanan tasarruf tedbirlerine uyum sağlamaya çalışırken vatandaşlar de vergilerle boğuşuyor. Son olarak yurt dışı çıkış harcına %1000’e yükseltildi. Bu durum tepkiyle karşılandı.
Büyükekşi’nin Almanya turuna katılan bazı isimler Ekrem İmamoğlu’nun Roma seyahatinde de vardı.
Ekrem İmamoğlu’nun 37 kişilik ekibi Roma’ya götürmesi lüks otelde konaklama yapılması tepkiyle karşılanmıştı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dijital ve yazılı basından davet ettiği isimler ile arasının iyi olduğu iddia edildi.
Zeki Uzundurukan / Fotomaç
Burak Akın Spor Arena / Hürriyet
Mesut Aydın Kale Skorer / Milliyet
Tayfun Bayındır / Milliyet
Cüneyt Şen / A Spor
Sercan Hamzaoğlu / Haber Global
Ahmet Selim Kul / Habertürk
Ali Emre Dedeoğlu / NTV Spor