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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı VAR hakemi için açıklama: Sonuç olumsuz

13.12.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yabancı VAR hakemine geçmek istediklerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı son gelişmeleri duyurdu. Büyükekşi yaptığı açıklamada yabancı VAR hakemine yönelik sürecin olumsuz ilerlediğini ifade etti. İşte detaylar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı VAR hakemi için açıklama: Sonuç olumsuz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, farklı ülkelerin federasyonları ile görüşme yaptıklarını fakat yabancı VAR hakemlerinin Türkiye'de görev yapması konusunda sonuç alamadıklarını söyledi.

"OLUMLU CEVAP ALAMADIK"

VAR hakemleri arasına yeni isimlerin katılacağını ifade eden Büyükekşi, "Yabancı VAR Hakemi getirmek için birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATAMALARI BAŞKANLARIN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE YAPACAĞIZ"

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Büyükekşi, hakem atamaları konusunda ise, "Hakem atamasını bu güne kadar bir algoritmayla yaptık. Ayın 21'inde tüm Süper Lig kulüp başkanları gelecek ve atamaları gözlerinin önünde yapacağız. Orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek, daha da mükemmel hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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