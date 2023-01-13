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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

13.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacaklarını söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki gerçekleştirilen “Türkiye Futbolu Stratejik Planlama Çalışma Toplantısı”na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, kulüp başkanları ile davetliler katıldı.

Büyükekşi, yaptığı konuşmada, Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futboluna rehberlik eden 100 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimizden bu yana futbolun sorunlarını çözmek ve marka değerini yükseltmek için çalıştık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu salonda bulunan herkes durmadan, yorulmadan ülke futboluna katkı koymaya çalışıyor. Hepimizin amacı ortak; Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak. Yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Böylece nerede olduğumuzu ölçebilir, eksiklerimizi değerlendirebilir, güçlü adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mevlana'nın "Her şey gelip geçici ey gönül. Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol" sözünü ifade eden Mehmet Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu salonda bulunan herkes bir kulübü, bir kurumu, bir derneği, bir camiayı temsil ediyor. Hepimiz gelip geçiyiz. Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazma düşüncesiyle Bu salonda bulunan herkese şimdiden tek tek teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyorum. Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız. Bu salonda altyapımızdan gelen millilerimiz bulunuyor. İşte onlar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil edecek futbol elçilerimiz. Hep birlikte ortaya koyacağımız yol haritası ışığında bu değerlerimizle birlikte, Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız."

"YOL HARİTALARINI BİRLİKTE OLUŞTURACAĞIZ"

2009 yılında TFF'nin hazırladığı strateji planına paydaşların katkısının olmadığını ve bu nedenle de bu planın uygulamaya geçmediğini hatırlatan Büyükekşi, "Bu anlamda hazırlayacağımız strateji belgesi, akademik bir çalışma değil, sizlerle birlikte belirleyeceğimiz, uygulanabilir hedefleri olan ve tüm paydaşların amaçlarına ulaşması için hayata geçireceği bir yol haritasıdır. Stratejiyi hazırlamak kadar bunu uygulamaya geçirmek ve sonuçlandırmak da önemlidir. Biz bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz. Bunu büyütecek, besleyecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Bugün ilkini başlatacağımız ve tüm paydaşlarımızın aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylarımızda, Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız. Bu görüşmelerin ardından mayıs ayının başında çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet'in ve federasyonun 100. yılında yeni bir başlangıç yapmak istediklerini de söyleyen Mehmet Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oluşturacağımız strateji planı TFF’nin değil Türkiye futbolunun strateji planı olacak. Kişilerden bağımsız uygulanabilir bir yol haritası oluşturacağız. Bugün startını verdiğimiz bu strateji çalışması, Türk futbolunun gelecek hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu her alanda geleceğini kurgulayacak önemli bir adımdır. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ve özelliklerimizi ortak çalışma kültürüyle ortaya koyacağımız bir stratejiyle beslediğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını futbolda yeni başarı hikayeleri ile taçlandırma kararlılığımızla; strateji çalıştayımızın ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Portekiz Federasyon Başkanı Fernando Gomes, UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi ve UEFA Futboldan Sorumlu Başkanı Zvonimir Boban, açıklamaların ardından birer sunum gerçekleştirdi.


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