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  4. TFF Başkanı yine Mehmet Büyükekşi oluyor! Türk futbolunda kulisler hareketlendi, Servet Yardımcı da adaylıktan çekildi

TFF Başkanı yine Mehmet Büyükekşi oluyor! Türk futbolunda kulisler hareketlendi, Servet Yardımcı da adaylıktan çekildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 14:02
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Son dakika... 18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlığı seçimi öncesi Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık TFF Başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu, Uyanık'ın ardından Servet Yardımcı da adaylıktan çekildiğini duyurdu. İşte detaylar...

TFF Başkanı yine Mehmet Büyükekşi oluyor! Türk futbolunda kulisler hareketlendi, Servet Yardımcı da adaylıktan çekildi

TFF 18 Temmuz'da seçime gidiyor... Yeni başkanını seçecek olan TFF için, seçime kısa bir süre kala beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

ÖNCE UYANIK ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

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Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıkladığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

YARDIMCI DA ÇEKİLDİ

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İsmail Uyanık'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Servet Yardımcı da yaptığı paylaşımla adaylıktan resmen çekildiğini duyurdu.

BAŞKAN YİNE BÜYÜKEKŞİ OLABİLİR!

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Seçime kısa bir süre kala kulislerde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olacağı konuşuluyor.

İŞTE YARDIMCI'NIN PAYLAŞIMI

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"TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim.

UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.
En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım.

TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez.

Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur.
Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim.

Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

UYANIK'IN PAYLAŞIMI

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"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım."

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