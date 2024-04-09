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TFF binasına kurşunlu saldırıda Ahmet Çakar'dan bomba iddia! Sinan Engin araya girdi: "Bana da kulüp başkanı söyledi"

09.04.2024 15:17
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TFF Yönetim Kurulu'nun toplantıda olduğu sırada binaya kurşunların isabet etmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 kurşunun isabet ettiği olayla ilgili eski hakem Ahmet Çakar çok çarpıcı bir çıkışa imza attı. Çakar, olayın çok farklı olduğunu sonradan öğrendiğini belirtirken spor yorumcusu Sinan Engin de Çakar'ın açıklamasını destekledi.

TFF binasına silahlı saldırının perde arkasından bomba bir iddia çıktı! Beyaz TV'de konuyu gündeme getiren Ahmet Çakar olaydan sonra ilk duyduklarıyla sonradan öğrendiklerinin bambaşka olduğunu belirtti.

HAMİT ALTINTOP PANİK ANLARINI ANLATMIŞTI

2022 Eylül'ünde TFF binasına yönetim kurulu toplantıdayken 5 kurşun isabet etmiş, panik yaşanmıştı. Toplantıda bulunan isimlerden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, o anları "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" diyerek anlatmıştı.

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SÜLEYMAN SOYLU: ZANLILAR ZİL ZURNA SARHOŞ

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili açıklamasında "Zanlılar zil zurna sarhoş. Allah korumuş. İsabet alan yerleri gördük. Sarhoş olmasalar bu atışları profesyonel bir atış olarak değerlendirebilirdik!" demişti.

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AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!

Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar saldırıyı anımsatırken şöyle konuştu:
"Hatırlıyor musunuz, bundan bir buçuk sene önce federasyon kurşunlandı. Herkes dedi ki meczup, sarhoş, alkolik bir herifler... Emniyet'teki arkadaşlar bana da öyle dedi; 'Teknede yaşayan meczup bir herif var. Sabahtan akşama kadar içiyor, içtikten sonra da sapıtıp sağa sola atıyor, yanlışlıkla federasyona denk gelmiş.' Yedik! Fakat sonra öğreniyorum ki olay çok farklı."

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SİNAN ENGİN DE DESTEKLEDİ

Çakar'ın bu sözleri üzerine Sinan Engin araya girerek "Bana da bir kulüp başkanı söyledi, bahis işi" dedi.

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Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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