TFF'deki yolsuzluk tartışması kızıştı! "Büyükekşi, Hacıosmanoğlu'nun çıkardığı iddialara cevap verdi

Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski federasyon yönetimini evrakta sahtecilik yapmakla itham etmişti. Bunun üzerine Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bu suçlamalara yanıt verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan İbrahim Hacıosmanoğlu "Genel kurula 5 milyon lira artıda mali tablo sundular. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık çıktı. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Konuyu mali direktöre sordum, 'İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Hemen görevine son verdik. Şimdi suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca top sponsorumuz Puma'nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu, eski yönetimin şampiyona bitmesine rağmen misafir ağırlamak için 4 milyon 681 bin euro harcadığını belirterek ."Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalan misafirler var dediler. Bunlar bir de çok lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş niye kalıyorsunuz?" sözlerini sarf etmişti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN CEVAP

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ise, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ortaya attığı iddialara yanıt vererek "Yanlış bilgilendirme var. Önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama ile cevap vereceğiz" dedi.

"SEYAHAT HARCAMALARI KARARINI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiçbir zaman iletişim kurmadığını ifade eden Büyükekşi "Görevi bıraktıktan sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmedim. EURO 2024'te yapılan seyahat harcamaları, yönetim kurulu kararı ile alındı, ben tek başıma karar vermedim." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.