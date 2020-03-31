TFF'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de TFF'den geldi. TFF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağış yapıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF: Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunuma kararı aldık.

BAĞIŞ YAPAN TAKIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına yapılan bağışlar;

Başakşehir FK: 2.014.000 TL

TFF: 1 milyon 923 bin TL

Göztepe: 1 milyon TL

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 500 bin TL

Kayserispor: 196 bin TL

Denizlispor: 120 bin TL

