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TFF'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

TFF'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de TFF'den geldi. TFF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağış yapıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF: Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunuma kararı aldık.

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BAĞIŞ YAPAN TAKIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına yapılan bağışlar;

Başakşehir FK: 2.014.000 TL

TFF: 1 milyon 923 bin TL

Göztepe: 1 milyon TL

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 500 bin TL

Kayserispor: 196 bin TL

Denizlispor: 120 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
tff koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan

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