TFF'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de TFF'den geldi. TFF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağış yapıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
TFF: Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunuma kararı aldık.
BAĞIŞ YAPAN TAKIMLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına yapılan bağışlar;
Başakşehir FK: 2.014.000 TL
TFF: 1 milyon 923 bin TL
Göztepe: 1 milyon TL
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 500 bin TL
Kayserispor: 196 bin TL
Denizlispor: 120 bin TL
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