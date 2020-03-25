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TFF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 18:15 | Son Güncelleme

TFF'den, koronavirüs salgınına yakalanan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

TFF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

TFF, yaptığı açıklamada Fenerbahçe kulübüne geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ali Koç'un açıklamasına göre Fenerbahçe Spor Kulübünde 6 kişide koronavirüs vakasına rastlandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

ha

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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