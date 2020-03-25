TFF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

TFF, yaptığı açıklamada Fenerbahçe kulübüne geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ali Koç'un açıklamasına göre Fenerbahçe Spor Kulübünde 6 kişide koronavirüs vakasına rastlandı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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