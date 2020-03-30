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TFF’den Rüştü Reçber’e geçmiş olsun mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.03.2020 07:17 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronaviürse yakalanan Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den Rüştü Reçber’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber’e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber’in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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