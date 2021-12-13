TFF'den Serdar Saatçı'ya tebrik mesajı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı, Kayserispor maçına damga vurdu. İlk yarıda Larin'e yaptığı asistle skorun dengelenmesinde payı olan Serdar maç içinde büyük bir Fair-Play örneği göstermişti.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını belirterek hakemi uyaran Serdar, otoriteler tarafından tebrik almıştı. Yaşanan pozisyonda maçın hakemi de Serdar'a teşekkür edip kararını değiştirmişti.

TFF'DEN TEBRİK

TFF, "Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz." ifadelerini kullandığı bir açıklama yayımladı.

