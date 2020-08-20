TFF’den sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, BtcTurk Genel Müdürü Özgür Güneri, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç ve A Milli Kadın Futbol Takımı katıldı. Gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının 2 yıllık olduğu açıklandı. NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KADIN FUTBOLUNDA ÖNCÜ ÜLKELERDE OLACAĞIZ Toplantıda ilk sözü alan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kendisine verilen konuşma fırsatının, kadınların futboldaki yeri açısından çok önemli olduğunu söylerken, "Bu nedenle teşekkürü bir borç biliyorum. Geçtiğimiz dönemde Tolunay Kafkas, Oğuz Çetin ve Hamit Altıntop önderliğinde yeni bir girişime gidildi ve kadın takımlarının başına kadın antrenör getirildi. Bizler de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişiminde sorumluluklar alıyoruz. Şenol Hocamın da bulunduğu bir organizasyonda karşınıza çıkmak beni çok mutlu etti. Kendisinin yaptığı ziyaretler bizi çok memnun ediyor. Amacımız çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye’yi kadın futbolunda önde gelen ülkelerden birisi haline getirmek. Yapılan bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN BİR SEKTÖR Pandemi döneminde özel bir toplantı yaptıklarını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Pandemi hızla artıyor, hepimiz dikkatli olmalıyız, yaşım itibariyle bunu söylemek zorundayım. Özel bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yapılan bu sponsorluk için teşekkür ediyoruz. Var olan coşkumuzu, başarımızı daha yukarıya çıkarmak için bugün burada toplandık. Para işlerinden çok anlamam ama güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform bu. Daha önce hocalarımız ve doktorumuz almıştı dijital para, ‘para nerede’ diyordum, gülüyorlardı. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Para bir araçtır. Önemli olan güven ve sevgidir. Başkanımız bütün işlerinin arasında özel bir gayretle buraya geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş’in ardından konuşan TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, verilen destek nedeniyle teşekkür ederken, "A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımlarımız şu anda çok kıymetli bir marka haline geldi. Önemli bir işbirliği olacak. Anlaşma 2 yıllık. Belki böyle bir ödeme şekline dönüştürebiliriz" diye konuştu.