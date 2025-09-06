TFF'den Vincenzo Montella kararı! İtalyan teknik adamın başarılı performansı ödüllendirildi...

A Milli futbol takımımız Dünya Kupası eleme grubuna Gürcistan galibiyetiyle başlarken, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella gönülleri fethetti. Türkiye Futbol Federasyonu da deneyimli teknik adamın bu performansını ödüllendirme kararı aldı. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MAAŞINA ZAM!

Türkiye gazetesinin haberine göre TFF, Vincenzo Montella'nın yıllık maaşına zam yapıldı. Federasyon daha önce yıllık 1,8 M€ olan maaşını 2,2 M€’ya yükselterek İtalyan antrenörü ödüllendirme kararı aldı.

BAŞARILI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Milli takımımızla göreve başladığından beri toplam 23 karşılaşmaya çıkan deneyimli teknik adam, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, özellikle Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi çeyrek finale çıkartması büyük alkış toplamıştı.