TFF'den Vincenzo Montella kararı! İtalyan teknik adamın başarılı performansı ödüllendirildi...

A Milli futbol takımımız son olarak Gürcistan’ı Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda yenerek gruba 3 puanla başlarken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın başarılı performansı dikkatlerden kaçmadı. TFF bu başarıyı ödüllendirdi.

Burak Kavuncu

A Milli futbol takımımız Dünya Kupası eleme grubuna Gürcistan galibiyetiyle başlarken, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella gönülleri fethetti. Türkiye Futbol Federasyonu da deneyimli teknik adamın bu performansını ödüllendirme kararı aldı. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre TFF, Vincenzo Montella'nın yıllık maaşına zam yapıldı. Federasyon daha önce yıllık 1,8 M€ olan maaşını 2,2 M€’ya yükselterek İtalyan antrenörü ödüllendirme kararı aldı.

Milli takımımızla göreve başladığından beri toplam 23 karşılaşmaya çıkan deneyimli teknik adam, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, özellikle Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi çeyrek finale çıkartması büyük alkış toplamıştı.

