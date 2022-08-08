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TFF duyurdu! Süper Lig'de statü değişti! En az 14 Türk futbolcu...

08.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, takımların kadro için 35 futbolcu bildirebileceğini ve 21 yabancı tescil ettirebileceğini; buna ek olarak ise 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunacağını ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacağını duyurdu.

TFF duyurdu! Süper Lig'de statü değişti! En az 14 Türk futbolcu...

TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni statüye göre:

-Kadroda en fazla 35 futbolcu bulundurulması.
-En az 14 Türk futbolcu bulundurulması.

  • Bu 14 futbolcudan en az 4 tanesinin 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olması.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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