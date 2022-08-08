TFF duyurdu! Süper Lig'de statü değişti! En az 14 Türk futbolcu...

TFF, takımların kadro için 35 futbolcu bildirebileceğini ve 21 yabancı tescil ettirebileceğini; buna ek olarak ise 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunacağını ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacağını duyurdu.
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