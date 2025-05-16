SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin mayıs ayı sahipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin mayıs ayı kazananları belli oldu.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin mayıs ayı sahipleri belli oldu
Emre Şen

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda mayıs ayı ödülleri sahiplerini buldu.

Fair Play ruhunu tüm Türkiye'ye gösteren davranışları dolayısıyla Galatasaray'ın 14 Yaş Altı Takımı, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve siyah-beyazlı futbol takımının kaptanı Necip Uysal, ödüle layık görüldü.

Mayıs ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı: Gelişim Ligi'nde Bursasporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda durumu fark etmeyip gol atan Galatasaray, daha sonra kaleyi boş bırakıp Bursaspor'un fileleri havalandırmasına izin vermişti.

Trabzonspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayan Trabzonspor, bir tribününe uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini vermişti. Bordo-mavili takım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde 'Mattia Ahmet Minguzzi' tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." diyerek bu tribünü 18 yaşından küçük çocuklara ücretsiz olarak açmıştı.

TÜMOSAN Konyaspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi gerçekleştirilen seremoniye İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sakat kalan çocuklar da katılmıştı. Çocukların tişörtlerinde Filistin'de yaşanan zulme yönelik sarsıcı mesajlar yer almıştı. Konyaspor da sahaya İsrail saldırılarına tepki gösteren bir pankartla çıkmıştı.

Beşiktaş: Atakaş Hatayspor maçı sonrası rakip takımın küme düşmesi kesinleşince siyah-beyazlı futbolcular, maç sonu tribünleri meslektaşlarıyla el ele tutuşarak selamlamış ve gösterdikleri mücadeleden ötürü rakiplerini onurlandırmıştı.

Necip Uysal: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı oyuncuların tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda kaptan Necip, takım arkadaşlarını uyarmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan kredi ödemesine ilişkin açıklamaBeşiktaş'tan kredi ödemesine ilişkin açıklama
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Azerbaycanlı Kerem Aktürkoğlu’nun peşine düştü!Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Azerbaycanlı Kerem Aktürkoğlu’nun peşine düştü!
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

Okan Buruk, Avrupa'ya mı gidiyor? Ağabeyinden beklenmedik açıklama

Okan Buruk, Avrupa'ya mı gidiyor? Ağabeyinden beklenmedik açıklama

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.