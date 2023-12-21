TFF Fenerbahçeli Fred'in PFDK'ya sevkini açıkladı! İşte kritik Galatasaray maçı öncesi Fred'i bekleyen ceza

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 yenerken karşılaşmanın 90+10. dakikasında Fenerbahçeli Fred direkt kırmızı kart gördü.

haftada oynanacak olan kritik Galatasaray mücadelesi öncesi bu kart camiada büyük üzüntü yaratırken, TFF Fred'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Brezilyalı oyuncu için, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

O MADDEYE GÖRE 3-7 MAÇ

TFF Futbol Disiplin Talimatları'nın 41. maddesine göre Fred'i 3-7 maç arası ceza bekliyor. Tecrübeli oyuncu 4 maç ve üzeri ceza alırsa TFF Süper Kupa maçını kaçıracak. Oyuncuya 4 maçın altında ceza verilirse yıldız isim ligdeki Galatasaray maçını kaçıracak.

TFF FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.





