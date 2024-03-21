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TFF Hakem Akademisi, Hakem Analiz Uygulaması’nı başlattı! Artık futbolcu gibi maçlara çalışacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 14:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarını sağlamak amacıyla Trendyol Süper Lig’de analiz uygulaması başlattı.

TFF Hakem Akademisi, Hakem Analiz Uygulaması’nı başlattı! Artık futbolcu gibi maçlara çalışacaklar...

Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig’in 30. haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı.

TAKIMLARIN ANALİZLERİNİ YAPIP İLETEREK GERÇEKLEŞTİRİYOR

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UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor.

SON 3 MAÇIN VERİ VE GÖRÜNTÜLERİ DİKKATE ALINARAK GÜNCELLENECEK

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Hakem Akademisi’nin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak.

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