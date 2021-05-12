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TFF hakkında suç duyurusu!

12.05.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Lig kulüplerine hukuki danışmanlık yapması için İtalyan hukuk firmasıyla sözleşme imzalamasının, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TFF hakkında suç duyurusu!

Ankara Barosu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TFF Genel Sekreterliği tarafından Süper Lig kulüp başkanlıklarına gönderilen yazıda, Süper Lig kulüplerinin FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri ile bu kurallara uygun hareket edilmesi konusunda yaşanan hukuki sıkıntılar ve kulüplerin yabancı futbolcu ve teknik adamlar ile imzaladıkları sözleşmelere ilişkin hukuki tavsiye ve danışmanlık alınarak ileride doğabilecek uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının önlenmesi adına TFF ile İtalya'da mukim GallavottiBernardini&Partners isimli hukuk firması ile 3 Mart 2022 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığının bildirildiği aktarıldı.

Dilekçede, bu anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine ‘hukuki danışmanlık’ hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağı, FIFA, UEFA, CAS nezdinde davalarda bu firma tarafından temsil edilmek istenmesi halinde ise firmanın Süper Lig kulüplerimize indirimli tarife uygulayacağının belirtildiği vurgulandı. Danışmanlık ücretinin TFF bütçesinden ödeyerek bir anlamda kulüpler için ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sağlandığı aktarılan dilekçede, “5284 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun gereği, Türkiye’de futbolu özerk bir şekilde yönetmekle görevli olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kendisine bağlı kulüpleri belirli bir hukuk firması ile çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi ve aracılık yapması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Yalnız avukatların yapabileceği işlerin Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi tarafından düzenlendiği belirtilen dilekçede, TFF yöneticileri hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmaları talep edildi.

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