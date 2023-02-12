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TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi! Yabancı sayılmayacaklar...

12.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligden çekilme talebinde bulunan takımların, taleplerini kabul ettiğini açıklamıştı. Ligden çekilen takımlardan yapılacak yabancı oyuncu transferleri ve deprem bölgelerine yapılması planlanan Konteyner Projesi'nin de detayları belli oldu.

TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi! Yabancı sayılmayacaklar...

Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, yabancı oyuncu kuralına ek olarak 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek. Ayrıca, ilk 11'de en fazla 8 yabancı oyuncuya ek olarak bu transferlerden bir tanesi 9'uncu yabancı oyuncu olarak sahada yer alabilecek.

Öte yandan TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapmayı planladığı Konteyner Projesi'nin 59 milyon TL'si 2022-23 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan kullanılacak. Geriye kalan kısım ise TFF'ye gelen deprem bağışları ve TFF kaynaklarından karşılanacak.

TFF tarafından alınan kararlar şöyle:

"1. Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;
Ligden çekilme taleplerinin kabulüne, Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına, Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına, Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.

2. TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi'nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir;

Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına; Proje finansmanı için 59 milyon TL'sinin 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına; Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine, Proje için bakiye tutarın, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG STATÜSÜ

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GEÇİCİ MADDE: Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir. Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.

SPOR TOTO 1. LİG STATÜSÜ

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GEÇİCİ MADDE: Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir. Spor Toto 1. Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir."

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