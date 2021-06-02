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TFF, liglerde yer alacak takım sayılarını duyurdu

02.06.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig'in tekrar 18 takımla oynanacağını açıkladı.

TFF, liglerde yer alacak takım sayılarını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan toplantı sonrasında liglerde yer alacak takım sayılarıyla ilgili kararları açıkladı.

Federasyon, Süper Lig'de takım sayısının tekrar 18'e düşürüleceğini açıkladı. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında 4 takım küme düşecek. 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig, 18 takımla oynanacak.

Öte yandan TFF 1. Lig'de de 2023-2024 sezonundan itibaren 18 takım olacağı kaydedildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

TFF 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır.

TFF 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.

Takımların terfi ve tenzil esasları daha sonra duyurulacaktır.

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