TFF müsabaka talimatlarında değişiklik yaptı

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8. Maddesi'nin 2. Fıkrası ile Ek.1'inde ve EK-2'sinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

(DHA)

