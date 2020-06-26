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TFF müsabaka talimatlarında değişiklik yaptı

FUTBOL HABERLERİ  | 26.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF müsabaka talimatlarında değişiklik yaptı

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8. Maddesi'nin 2. Fıkrası ile Ek.1'inde ve EK-2'sinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

(DHA)

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