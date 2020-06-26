TFF müsabaka talimatlarında değişiklik yaptı

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8. Maddesi'nin 2. Fıkrası ile Ek.1'inde ve EK-2'sinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
(DHA)
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