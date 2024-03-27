TFF'nin İsmail Kartal'ın o sözlerini ihbar kabul etti ve soruşturma başlattığı iddia edildi!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananların yankıları sürerken TFF'nin olaylara dair kimse ne ceza vereceği merak konusu olmuş durumda.

OĞLUNUN YARALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yalnızca futbolcuların değil iki kulübün teknik heyetinin de karıştığı olaylarda Fenerbahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiği ve ciddi şekilde yaralandığını dile getirmişti.

İddiaya göre TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

TFF EK BİR RAPOR İSTEDİ

TFF, İsmail Kartal’ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi haberini ihbar kabul ettiği. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Ayrıca Trabzonspor adına bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da konuyla alakalı olarak açıklama yapma kararı aldığı gelen bilgiler arasında.





