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TFF'nin İsmail Kartal'ın o sözlerini ihbar kabul etti ve soruşturma başlattığı iddia edildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 11:01
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Trabzonspor maçının ardından yaşananlara TFF'nin ne şekilde bir ceza vereceği merakla beklenirken, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da izinsiz şekilde saha içerisinde bulunmasından dolayı ceza alacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananların yankıları sürerken TFF'nin olaylara dair kimse ne ceza vereceği merak konusu olmuş durumda.

OĞLUNUN YARALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

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Yalnızca futbolcuların değil iki kulübün teknik heyetinin de karıştığı olaylarda Fenerbahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiği ve ciddi şekilde yaralandığını dile getirmişti.

İddiaya göre TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

TFF EK BİR RAPOR İSTEDİ

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TFF, İsmail Kartal’ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi haberini ihbar kabul ettiği. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILACAK

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Ayrıca Trabzonspor adına bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da konuyla alakalı olarak açıklama yapma kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

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