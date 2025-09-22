TFF olağanüstü toplanıyor: Sadettin Saran’ın başkanlığına "bahis şirketi" engeli mi geliyor? Fenerbahçe başkanlığı için sıcak gelişme

Fenerbahçe’de kongre tarafından Başkan seçilen Sadettin Saran’ın geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu bahis şirketini devretmesi hukuki olarak FIFA’nın kurallarına uygun olup olmadığı tartışılıyor. Bu konu hakkında çalışmalar yapan TFF Hukuk dairesi bugün olağanüstü toplantı yapacak ve konuyu karara bağlayacak. Bu sıcak gelişmenin ardından Saran’ın bu süreçte başkanlık yapabilecek mi soruları ise gündemi asıl meşgul eden sorulardan biri…

OLAĞANÜSTÜ TOPLANILIYOR!

Gazeteci Candaş Tolga Işığın özel haberine göre ‘‘Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilereyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor…’’ ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde eski Hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Sayın Sadettin Saran maalesef Fenerbahçe kulübü başkanı olamaz. Gerek TFF talimatları gerek UEFA talimatları gerekse FIFA’nın etik kuralı nedeniyle bahis işiyle ilgilenen ya da aracı olan kişi kulüp başkanlığı yapamaz ayrıca TFF talimatları uyarınca da üç yıla kadar ceza gerektirir…’’ dedi.

FALİYETLERİNİ DURDURDU…

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, oy verme işleminin sona erdiği dakikalarda Saran'a ait "Tuttur" şirketi tüm faaliyetlerini durdurdu.

Tuttur sitesinde ise kullanıcıları aşağıdaki yazı karşılıyor:

‘GEREKİRSE KAPATIRIM’ DEMİŞTİ

Saran, "Şirketim oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım" demişti.