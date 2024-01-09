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  4. TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel de disiplin kuruluna sevk edildi

TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel de disiplin kuruluna sevk edildi

09.01.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderdi.

6 SÜPER LİG KULÜBÜ

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Müşavirlik; Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve EMS Yapı Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebi nedeniyle PFDK'ye sevk ederken, Fenerbahçe aynı zamanda merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı disipline yollandı.

EMRE BELÖZOĞLU VE VOLKAN DEMİREL...

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler oldu.

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