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TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

12.04.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF'den yapılan açıklamayla Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir." denildi.

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