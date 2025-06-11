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TFF resmen duyurdu! 'VAR' hakemlerinin maç başı ücretleri açıklandı... Fark tam 2.5 kat

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada VAR'da görev yapan hakemlerin maç başı ücretleri açıklandı. Açıklanan ücretlerde yerli ve yabancı hakemler arasındaki ücret farkı dikkat çekti. İşte detaylar...

TFF resmen duyurdu! 'VAR' hakemlerinin maç başı ücretleri açıklandı... Fark tam 2.5 kat
Berker İşleyen

Türkiye futbolunda en çok tartışılan konuların başında hakemler gelirken özellikle VAR sisteminin gelişi sonrası tartışmalar daha da alevlenmişti.

VAR uygulamaları ve hakem kararları geçtiğimiz sezona adeta damga vururken, hem saha hakemlerinin hem de VAR ekibinin verdiği kararlar tartışmalara neden olmuştu.

Kimsenin memnun olmadığı sistem tartışılırken TFF'den VAR hakemlerine dair kamuoyuna önemli bir bilgi paylaşıldı.

MAÇ BAŞINA 26.250 TL

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Açıklanan rakamlara göre, Türk VAR hakemleri maç başına 26.250 TL ücret alırken, yabancı VAR hakemlerine ise 1.400 euro(yaklaşık 63.000 TL) ödeme yapılıyor.

Bu açıklama, futbol camiasında hakem ücretleri ve yerli-yabancı hakemler arasındaki farklar üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. TFF'nin bu ücret politikasıyla ilgili daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

TL CİNSİNDEN 2.5 KAT FARK VAR

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF)’nin açıkladığı hakem ücretlerinde Türk hakemleri maç başında 26.250 bin TL ücret alırken, yabancı hakemler TL cinsinden yaklaşık 63.000 TL ücret alması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

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Anahtar Kelimeler:
Hakem VAR para maaş tff
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