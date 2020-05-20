TFF Sağlık Kurulu, takımların doktorlarıyla toplantı yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerin takım doktorları ile bilgilendirme toplantısında bir araya gelecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda, öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılacak.

(AA)

