TFF seçimi öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde sürpriz!

Türkiye Futbol Federasyonu bugün başkanını seçiyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığı için yarışıyor.

SİVASSPOR'DAN HAMLE

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesine girdi.

İBRA EDİLECEK Mİ?

Üç adaydan Servet Yardımcı, karalama kampanyası yapıldığı gerekçesiyle çekilmişti. Bugünkü seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak. Adayların seçim günü 65 ıslak imza getirmesi şartı var. Mehmet Büyükekşi'nin ibra edilip edilmeyeceği de büyük merak konusu...