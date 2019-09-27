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TFF Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.

TFF Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Kararla birlikte Ali Koç, Galatasaray derbisini protokol tribünden izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1.E.2019/295 - K.2019/327 Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ali koç tff Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
yürü be fenerasyon tahkim hakemler bakalım nereye kadar GS bu sene yine hepinizi birden öpüp şampiyon olacak. zavallısınız hepiniz türk futbolunun utancı kara yüzüsünüz.
hic sasirmadim nihat abisi yine kurtardi
GS kollaniyor diyenler nerde :) soylediklerinize siz bile inanmiyorken baskasinin inanmasini beklemek :))
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