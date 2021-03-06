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TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Mustafa Muhammed'in cezalarını onadı

06.03.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Mustafa Muhammed'in cezalarını onadı

TFF, Ali Koç'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının onandığını ve Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle uygulanan 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'e verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'a talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle uygulanan 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği aktarıldı.

Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil'e rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle verilen 2 maç men ve 8 bin 700 lira para cezasını da onadığı kaydedildi.

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Ali Koç
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