SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF Temsilciler Kurulu talimatında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu talimatının bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

TFF Temsilciler Kurulu talimatında değişiklik yapıldı
Berker İşleyen

TFF'nin sitesinde yer alan yeni talimatnameye, "UEFA tarafından düzenlenen müsabakalara maç delegesi ile güvenlik delegesi adayı olarak bildirilecek ve ulusal veya uluslararası İngilizce yeterlilik belgeleri olan, TFF temsilciliği kadrosunda görev yapmış adayları tespit ederek TFF Yönetim Kurulu onayına sunmak." ibaresi eklendi.

Talimatnamedeki değişiklikler sonrası, bir sezonda iki kez temsilciler kurulu tarafından verilen göreve geçerli mazereti olmaksızın gitmemek, temsilcilik kadrosundan çıkarılma gerekçeleri arasında gösterildi.

"Kurul üyelerinin herhangi bir sebeple görevlerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları halinde hiçbir temsilci kadrosuna giremezler" hükmü de yeni talimatnamedeki değişiklikler arasında yer aldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Joshua King, Al-Khaleej ile sözleşme imzaladıJoshua King, Al-Khaleej ile sözleşme imzaladı
Adem Bona'dan NBA Yaz Ligi'nde Wizards'a karşı 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blokAdem Bona'dan NBA Yaz Ligi'nde Wizards'a karşı 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok
Anahtar Kelimeler:
UEFA tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den peş peşe saldırı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu

İsrail'den peş peşe saldırı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu

Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Napoli'nin o talebi de kabul edildi! İşte Osimhen transferini bitirecek olay... Tarih belli oldu!

Napoli'nin o talebi de kabul edildi! İşte Osimhen transferini bitirecek olay... Tarih belli oldu!

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e gidiyor...

Anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e gidiyor...

Beşiktaş açıkladı, yine ertelendi! Yeni transfer ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor...

Beşiktaş açıkladı, yine ertelendi! Yeni transfer ailevi sebeplerden dolayı gelemiyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.