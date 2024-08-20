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TFF, VAR kayıtlarını yayınladı! Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar tepki çekti: 'Tamam ağabey iptal ediyorum'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.08.2024 22:19
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları geride kaldı. Yine tartışmalı bir hafta geride kalırken TFF VAR kayıtlarını yayınladı. Galatasaray maçında hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR odasının konuşmaları ise gündem oldu.

TFF, VAR kayıtlarını yayınladı! Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar tepki çekti: 'Tamam ağabey iptal ediyorum'

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda hakemlerin saha içinde VAR monitöründe izledikleri pozisyonların konuşmalarını yayınladı. Galatasaray maçında hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR odası arasındaki görüşme sosyal medyaya damga vurdu.

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TFF'nin yayınladığı kayıtlar şu şekilde;

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın 76'ncı dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları...

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.

VAR: Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

Galatasaray taraftarları bu konuşmaların yayınlamasının ardından sosyal medyada hakem Direnç Tonusluoğlu'nu eleştirerek tepki gösterdi.

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Konyaspor VAR galatasaray
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