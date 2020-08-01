TFF'ye flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"

Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; '21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesi' düşücesinde hemfikir olunmuştur." denildi.

Konuyla ilgili olarak ilk açıklamayı yapan İstanbulspor, "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig'e yükseltilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması gerektiğini dile getiren 1. Lig kulüpleri, yeni sezonda Süper Lig'in 22 takımla oynanmasının daha doğru olduğunu belirttiler. Ayrıca TFF 1. Lig'e yükselme şansını Play-Off'ta kaybeden Manisa FK'nın da 1. Lig'e çıkması gerektiğini savundular.

BURAK YILMAZ'DAN DA DESTEK

Bu arada Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesine Türk futbolunun önemli isimlerinden Burak Yılmaz da destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, Adana Demirspor'un Süper Lig'de yer almasına destek veren isimlerden oldu.

BURSASPOR VE AKHİSAR BAŞVURDU

ADANA DEMİRSPOR DA SALI GÜNÜ...

Öte yandan 1. Lig takımlarından Bursaspor ve Akhisarspor da harekete geçti. Play-Off'larda mücadele eden iki ekip, Süper Lig'e yükselmek için TFF'ye başvuruda bulundu. Play-Off finalini kaybeden Adana Demirspor da salı günü TFF'ye müracaat edecek.

BURSASPOR: "CAS'A KADAR GİDERİZ"

"SÜPER LİG 24 TAKIMLI OLSUN"

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Tahkim'e yaptıkları itirazın ardından "Koronavirüs süreci nedeniyle küme düşme kaldırılıyorsa, Süper Lig'e alınması gereken takım sayısı 3 değil 6'dır. Çünkü Play-Off oynayan takımlar da üst ligi hak etmektedir. Hukuk kurulumuz, vakit kaybetmeden hemen başvuruyu gerçekleştirdi. Tahkim Kurulu'ndan hakkımız olan kararın çıkmaması halinde Anayasa Mahkemesi'ne de CAS'a da gideceğiz. Bursaspor'un yeri Süper Lig'dir. Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması söylemleri bizleri rahatsız ediyor. Yeni düzenleme yapılacaksa Bursaspor ve Akhisarspor'un da alınmasıyla 24 takım olmalıdır. " diye konuştu.

TFF, BAYRAM SONRASI GÖRÜŞECEK