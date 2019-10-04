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The Batman’de Catwoman olarak adı geçen 5 isim var

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SİNEMA TV  | 04.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Robert Pattinson’ın başrolünde yer alacağı The Batman filminde Catwoman karakteri için 5 aday var.

Cloverfield, Let Me In ve War for the Planet of the Apes gibi filmlerle tanınan Matt Reeves‘in yazıp yöneteceği yeni Batman cephesinden heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Sürpriz bir şekilde Batmak kostümünü giyecek olan başarılı aktör Robert Pattinson’a Catwoman olarak eşlik edecek olan isim şekillenmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Catwoman rolü için 5 oyuncunun adı geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde Komiser Gordon rolünü Jeffrey Wright’ın üstleneceği açıklanmıştı. 90’lı yıllarda geçeceği söylenen bu filmde Riddler, Firefly, Penguin ve Catwoman gibi Batman çizgi romanlarının sevilen karakterleri yer alacak.

Geeks WorlWide sitesinin yaptığı özel habere göre Catwoman rolü için 5 adayla konuşuluyor. Oscar ödüllü Lupita Nyong’o, Creed ve Thor: Ragnarok’la tanınan Tessa Thompson, Belle ve Beyond the Lights gibi filmlerde rol alan Gugu Mbatha-Raw, son olarak X-Men: Dark Phoenix’te izlediğimiz Alexandra Shipp ve Dear White People dizisiyle çıkış yakalayan Logan Browning adı geçen isimler arasında. Hazırlıkları tam gaz devam eden The Batman filminde Catwoman rolünü kimin kapacağı yakın zamanda netlik kazanır.

The Batman filminin, 25 Haziran 2021’de vizyonda olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Batman Matt Reeves Catwoman Robert Pattinson

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