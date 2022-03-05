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The Batman filmindeki Robert Pattinson detayı çok şaşırttı! The Batman yıldızı Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, nerelidir?

05.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Pattison, The Batman filmi ile hayranlarının karşısına çıktı. Alacakaranlık serisi ile adını tüm dünyaya duyuran Robert Pattison, DC süper olan The Batman filminde Bruce Wayne karakterine hayat verdi. Gözler 4 Mart'ta vizyona giren The Batman ve başrol oyuncusu Robert Pattison'a çevrildi. Filmle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. O detay yapımcı Matt Reeves'in yaptığı bir röportaj ile filmi daha da ilgi odağı haline getirdi. İşte haberin detayları!

The Batman filmindeki Robert Pattinson detayı çok şaşırttı! The Batman yıldızı Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, nerelidir?

Robert Pattison 2020 yılında rol aldığı Tenet filminden sonra seyircinin karşısına The Batman ile döndü. Bu dönüş Pattison hayranlarını çok heyecanlandırdı. The Batman rolünü bu zamana kadar pek çok başarılı oyuncu canlandırmıştı. Şimdi ise The Batman'ı Robert Pattison canlandırıyor. The Batman ilgili ilginç bir detay yapımcı Matt Reeves'in yaptığı röportaj ile ortaya çıktı. The Batman ve Robert Pattison'a dair detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ROBERT PATTİSON VE THE BATMAN DETAYI

Matt Reeves ile yapılan röportajda, The Batman filminin senaryosunu düşünen Reeves, kafasındaki Batman karakterinin yaş aralığındaki aktörlerin filmlerini izlemeye başladığını söylüyor. Matt Reeves, izlediği filmlerdeki aktörlerin arasında Robert Pattinson'un da yer almış olduğunu ve Pattinson'un filmlerini izlerken oldukça etkilendiğininde altını çiziyor. Matt Reeves'ın dikkatini Robert Pattinson rol aldığı Good Time filmiyle çekmiş. Reeves, muazzam bir oyunculuğa sahip olan Pattinson'un Batman karakterinin bölünmüş kişiliğini çok iyi yansıtacağını düşünmüş ve Matt Reeves senaryoyu yazarken bir aşamadan sonra Pattinson'u düşünerek yazdığını itiraf etti.

ROBERT PATTİSON KİMDİR?

Tam adı Robert Douglas Thomas Pattinson olan İngiliz aktör, 13 Mayıs 1986 yılında Londra doğddu. Pattison, 15 yaşında Londra'daki bir tiyatro kulübünde oyunculuğa başladıktan sonra, Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde rol aldı. Dünya çapında 3,3 milyar doların üzerinde hasılat yapan Alacakaranlık serisi ile oyuncu uluslararası alanda tanındı. İngiliz aktör hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü roller ile tanındı.

ROBERT PATTİSON FİLMLERİ

  • Beni Unutma (2010)
  • Aşkın Büyüsü'nde (2011)
  • Cosmopolis (2012)
  • Takip (2014)
  • Kayıp Şehir Z (2016)
  • Soygun (2017)
  • High Life (2018)
  • The Lighthouse'ta (2019)
    -Christopher Nolan'ın casus filmi Tenet (2020)
  • Matt Reeves'in 2022 çıkışlı DC süper kahraman filmi The Batman'de (2022) Bruce Wayne / Batman rolünü üstlendi.
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