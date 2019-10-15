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The Batman filminin Catwoman’ı Zoe Kravitz oldu

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Robert Pattinson’lı The Batman filminde aktöre Catwoman olarak Zoe Kravitz eşlik edecek.

The Batman filminin Catwoman’ı Zoe Kravitz oldu

Yönetmenliğini Matt Reeves'in yapacağı ve 25 Haziran 2021'de vizyona girecek yeni Batman filminde efsanevi süper kahramanı Twilight serisiyle adını duyuran Robert Pattinson’ın canlandıracağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Catwoman için süren hummalı oyuncu arayışı nihayet sona erdi. Robert Pattinson’ın başrolünde yer alacağı The Batman filminde Catwoman karakteri için konuşulan 5 aday vardı. Catwoman rolü açıklanan isimlerin dışında birine gitti.

The Batman’de Catwoman olarak adı geçen 5 isim varThe Batman’de Catwoman olarak adı geçen 5 isim var

Batman’in klasik düşmanlarının başında gelen Catwoman’ı, yeni filmde Big Little Lies’ta oynayan Zoe Kravitz canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde Başkomser Jim Gordon’ı Jeffrey Wright’ın canlandıracağı duyurulmuştu.

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90’lı yıllarda geçeceği söylenen bu filmde Catwoman dışında Riddler, Firefly ve Penguin gibi Batman çizgi romanlarının sevilen karakterleri yer alacak.

The Batman filminin, 25 Haziran 2021’de vizyonda olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Pattinson The Batman Catwoman Zoe Kravitz Matt Reeves

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