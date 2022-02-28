The Batman ne zaman vizyona girecek? The Batman filmi oyuncuları kimler? The Batman filmi konusu nedir?

Bütün dünyada ilgiyle beklenen The Batman filmi vizyon tarihi belli oldu. Batman'in nefes kesen hikayesinin anlatıldığı filmin tanıtımının yayınlanmasının sonrasında, sinema severler "The Batman ne zaman çıkacak?" araştırmaları yapıyor. Peki The Batman filmi ne zaman vizyona girecek?

THE BATMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Daha önce pandemi sebebiyle gösterim tarihi Haziran 2021'den başlayarak iki kez ertelenen The Batman filmi için geri sayım başladı. 4 Mart 2022 Cuma gününde vizyona girecek olan filmin yeni tanıtımı yayınlandı. Batman Film serisinin reboot'u olan filmin yönetmenliğini, Peter Craig'le birlikte senaryoyu yazan Matt Reeves üstleniyor. Ayrıca filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson ise Bruce Wayne karakteri ile filmde yer alacak.

THE BATMAN OYUNCULARI KİMLER?

Robert Pattinson ana karakter Bruce Wayne / Batman rolünü üstlenecek.

Diğer oyuncular ise şöyle;

Zoë Kravitz,

Paul Dano,

Jeffrey Wright,

John Turturro,

Peter Sarsgaard,

Barry Keoghan,

Jayme Lawson,

Andy Serkis,

Colin Farrell.

THE BATMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

The Batman filmi, ikinci senesinde suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini konu almaktadır.

