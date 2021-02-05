The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco haberi aldığından beri gözyaşlarını durduramıyor

Kaley Cuoco, The Flight Attendant’taki performansıyla komedi - müzikal alanında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olarak gösterildi.

The Big Bang Theory dizisindeki rolüyle adını duyuran oyuncu Altın Küre adaylığını öğrendiğinden beri sevinçten ve heyecandan gözyaşlarını durduramadığını söyledi. 'Kalbim heyecandan patlıyor' diyen oyuncu, duygularını Instagram hesabından yayınlandığı bir videoyla paylaştı.

"Teşekkür ederim @goldenglobes #hfpa Bu anı asla unutmayacağım ve ağlamayı kesemiyorum ... tüm ekibimle çok gurur duyuyorum" diye yazdı.

THE FLIGHT ATTENDANT KONUSU

Cassandra Bowden, uçuş görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir gün Dubai’de bir otel odasında uyandığında kendisini korkunç bir durumun içinde bulur. Uyandığında yanında bir ceset bulan Cassandra, olanlara bir türlü anlam veremez. Polisi aramaktan korkan Cassandra, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verir ve hayatına kaldığı yerden devam ederek havaalanına gidip diğer uçuş görevlileri ve pilotların arasına katılır. Ancak New York’a gittiğinde karşısında bir FBI ajanını bulur. Olanları hatırlamaya çalışan Cassandra bir süre sonra katil olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

