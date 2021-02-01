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Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

01.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Unutulmaz dizi Frinds’e yıllar içinde birbirinden ünlü konuk oyuncular boy gösterdi. Bu oyunculardan biri Jean-Claude Van Damme oldu. Friends dizisinin başrol oyuncuları Jennifer Aniston ve Courteney Cox, Jean-Claude Van Damme ile çalışmaktan çok hoşlanmamış.

NBC’nin unutulmaz sitcom dizisi Friends’te sezonlar boyunca birbirinden ünlü isimler konu oyuncu olarak boy gösterdi. Friends ikinci sezonda ünlü konuk oyunculardan biri Jean-Claude Van Damme oldu.

Dizinin başrol oyuncuları Jennifer Aniston ve Courteney Cox, aktörle çalışmaktan hiç hoşlanmamış. Van Damme, 1996 yılında Friends’in "The One After the Superbowl: Part 2" adlı bölümünde kendini canlandıran küçük bir rol oynadı.

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Bölümün 25. yılı üzerine o böümü çeken yönetmen Michael Lembeck, THR’ye konuştu. Jean-Claude Van Damme’ın yönetilmesi zor biri olduğunu söyleyen yönetmen, oyuncunun sete hazırlıksız geldiğini ve hiç profesyonel davranmadığını sözlerine ekledi.

'DİLİNİ AĞZIMA SOKMAMASINI SÖYLER MİSİN?'

Jean-Claude Van Damme hakkında hiç iyi şeyler hatırlamayan yönetmen Lembeck, Van Damme'nin hem Aniston'ı hem de Cox'u rahatsız ettiği bir olayı gündeme getirdi. Orijinal yayında yayınlanmayan bonus sahnelerde Van Damme, Rachel ve Monica'yı öpüyor. Çekimlerin sorunlu geçtiğini dile getiren yönetmen Lembeck şunları anlattı:

"Hazırlıksız ve kibirli! Ama paylaşmak istediğim hikaye şu: Önce onu ve Jennifer'ın öpüşme sahnesini çektik. Jennifer sonra yanıma geldi ve "Lem, Lem, bana bir iyilik yapıp beni öptüğünde dilini ağzıma sokmamasını ister misin?" dedi. Gidip, konuştum. Sonra Courteney ile bir sahne çekiyoruz. Courteney bana geldi ve "Lem, lütfen ona dilini ağzıma sokmamasını söyler misin?" dedi. İnanamadım! Ona tekrar söylemem gerekiyordu, ama bu sefer biraz daha sert olmam gerekti."

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