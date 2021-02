Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

NBC’nin unutulmaz sitcom dizisi Friends’te sezonlar boyunca birbirinden ünlü isimler konu oyuncu olarak boy gösterdi. Friends ikinci sezonda ünlü konuk oyunculardan biri Jean-Claude Van Damme oldu.

Dizinin başrol oyuncuları Jennifer Aniston ve Courteney Cox, aktörle çalışmaktan hiç hoşlanmamış. Van Damme, 1996 yılında Friends’in "The One After the Superbowl: Part 2" adlı bölümünde kendini canlandıran küçük bir rol oynadı.

Bölümün 25. yılı üzerine o böümü çeken yönetmen Michael Lembeck, THR’ye konuştu. Jean-Claude Van Damme’ın yönetilmesi zor biri olduğunu söyleyen yönetmen, oyuncunun sete hazırlıksız geldiğini ve hiç profesyonel davranmadığını sözlerine ekledi.

'DİLİNİ AĞZIMA SOKMAMASINI SÖYLER MİSİN?'

Jean-Claude Van Damme hakkında hiç iyi şeyler hatırlamayan yönetmen Lembeck, Van Damme'nin hem Aniston'ı hem de Cox'u rahatsız ettiği bir olayı gündeme getirdi. Orijinal yayında yayınlanmayan bonus sahnelerde Van Damme, Rachel ve Monica'yı öpüyor. Çekimlerin sorunlu geçtiğini dile getiren yönetmen Lembeck şunları anlattı: