The Crown 4. sezon fotoğrafları yayınlandı

Netflix’in izlenme rekorları kıran yapımı The Crown 4. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken yapım İngiliz Kraliyet Ailesini konu alıyor. Yayınlanacak olan 4. sezon ise dünyayı etkisi altına alan figürlerden biri olan Lady Diana’yı konu alacak. The Crown 4. sezonla ilgili en merak edilen ve heyecan yaratansa şüphesiz ki Prenses Diana oldu!

Trajik ölümü ve özel hayatında yaşadıkları nedeniyle günümüzde halen özellikle kadınlar için bir ikon olan Prenses Diana'yı genç oyuncu Emma Corrin canlandıracak.

Diziden ilk kareler basınla ve seyircilerle paylaşıldı. Her bir oyuncunun ve özellikle Prenses Diana'nın benzerliği seyircileri yeni sezon için daha da heyecanlandırdı. Diana rolündeki Emma Corrin ve Prens Charles rolünde Josh O'Connor'ın benzerlikleri ve uyumları hayranlık uyandırıcı.

The Crown 4. sezon 15 Kasım tarihinde Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

THE CROWN 4. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Akademi Ödüllü Olivia Colman, ilk olarak Claire Foy tarafından oynanan Kraliçe Elizabeth rolüyle karşımızda olacak. Genç Kraliyet üyelerinden bahsedecek olursak, Prens Charles'a Josh O'Connor hayat verecek.Erin Doherty Prenses Anne ve Emerald Fennell ise Camillia rolüyle karşımıza çıkacak.