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The Crown 4. sezon fotoğrafları yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Crown 4. sezondan yayınlanan Prenses Diana’lı fotoğraflar olay yarattı. Önümüzdeki ay Netflix’te yayınlanacak olan The Crown 4. sezon hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde.

The Crown 4. sezon fotoğrafları yayınlandı

Netflix’in izlenme rekorları kıran yapımı The Crown 4. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken yapım İngiliz Kraliyet Ailesini konu alıyor. Yayınlanacak olan 4. sezon ise dünyayı etkisi altına alan figürlerden biri olan Lady Diana’yı konu alacak. The Crown 4. sezonla ilgili en merak edilen ve heyecan yaratansa şüphesiz ki Prenses Diana oldu!

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Trajik ölümü ve özel hayatında yaşadıkları nedeniyle günümüzde halen özellikle kadınlar için bir ikon olan Prenses Diana'yı genç oyuncu Emma Corrin canlandıracak.

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Diziden ilk kareler basınla ve seyircilerle paylaşıldı. Her bir oyuncunun ve özellikle Prenses Diana'nın benzerliği seyircileri yeni sezon için daha da heyecanlandırdı. Diana rolündeki Emma Corrin ve Prens Charles rolünde Josh O'Connor'ın benzerlikleri ve uyumları hayranlık uyandırıcı.

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THE CROWN 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Crown 4. sezon 15 Kasım tarihinde Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

THE CROWN 4. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Akademi Ödüllü Olivia Colman, ilk olarak Claire Foy tarafından oynanan Kraliçe Elizabeth rolüyle karşımızda olacak. Genç Kraliyet üyelerinden bahsedecek olursak, Prens Charles'a Josh O'Connor hayat verecek.Erin Doherty Prenses Anne ve Emerald Fennell ise Camillia rolüyle karşımıza çıkacak.

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THE CROWN 4. SEZON NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

The Crown 4. sezonun çekimleri karantina başlamadan çok kısa bir süre önce sona erdi.

THE CROWN DİZİSİ KAÇ SEZON SÜRECEK?

Peter Morgan'ın açıklamasına göre beşinci sezon son sezon olacak. Başta altı sezon sürmesi planlanan dizinin beş sezona düşürülmesi yönetmen ve senaristlerde hikâyenin daha net anlatılacağı ve daha çarpıcı bir bitişe sahip olacağı hissini uyandırmış olmalı.

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