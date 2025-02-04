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The Crying One" Icardi'den Mourinho'ya gönderme! Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 12:55
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro İcardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Sakatlığı dolayısıyla yeşil sahalardan uzak kalan İcardi, takım arkadaşlarıyla hasret gidermişti. İcardi, Fenerbahçe teknik direktörünün Davinson'un pozisyonunu paylaşmasından sonra bir paylaşım yaptı.

The Crying One" Icardi'den Mourinho'ya gönderme! Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi

3 Şubat 2025 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçı, sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın tek golü, 5. dakikada Ahmed Kutucu'dan gelmişti. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar, özellikle tartışmalı pozisyonlar gündem olmuştu. Galatasaray'ın attığı golde ofsayt itirazları olsa da, pozisyonun incelenmesi sonucunda golün nizami olduğu belirlenmişti. Ayrıca, Davinson Sanchez'in ceza sahasında topun eline temas ettiği bir pozisyonda penaltı beklentileri oluştu, ancak hakem devam kararı vermişti. Sanchez'in pozisyonu sosyal medyada çok tartışılmıştı.

DAVİNSON SANCHEZ'İN POZİSYONUNA MOURİNHO SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho, Galatasaray maçındaki Sanchez'in pozisyonunu paylaştı.

mou_paylasim

Mourinho paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Hentbol Dünya Şampiyonası pazar günü sona erdi. Ülkem Portekiz'i yarı final başarıları ve ülkenin gençlerine ilham oldukları için tebrik ediyorum."

ICARDI'DEN YANIT GECİKMEDİ!

Mauro Icardi'den Mourinho'ya yanıt gecikmedi. Arjantinli golcü, Portekizli teknik direktör'e İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Mauro Icardi, Mourinho'ya atfedilen "The Special One" lakabına "The Crying One" yazılı görselle cevap verdi.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mauro Icardi davinson sanchez galatasaray mourinho
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