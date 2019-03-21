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The Cycle, Epic Games Store Özelinde Olacak

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

Geçen yılın başlarında, Spec Ops: The Line’ın arkasındaki Yager Development, yeni multiplayer odaklı The Cycle‘ı duyurmuştu.

The Cycle, Epic Games Store Özelinde Olacak

Oyunun gelişimiyle ilgili yıl boyunca yapılan periyodik güncellemelerin ardından Yager, bu konuda başka bir açıklaması var: The Cycle, sadece Epic Games Store‘da. Oyun bu baharda, 28-30 Mart tarihlerinde kapalı betaya girecek.

Oyun, multiplayer yanında bilim kurgu ve aksiyon temalarına da odaklanıyor. The Cycle’da sınır kaynaklarını kontrol etme yarışlarında, kirli işleri yapmak için müteahhitlere ihtiyaç var. Biz de bu müteahhitlerden biriyiz. Mineralleri toplayacak veya vahşi yaşamı avlamak gibi görevler için rekabet edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
The Cycle oyun

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