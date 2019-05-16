The Dead Don't Die'dan yeni fragman

Zombi filminin bol yıldızlı oyuncu kadrosunda “Karanlıkla Karşı Karşıya” ile bu sene Oscar’a aday gösterilen Adam Driver, bağımsız filmlerin kraliçesi Oscar adayı Chloë Sevigny, Oscar ödüllü Tilda Swinton, Altın Küre ve Emmy ödüllü Steve Buscemi, “The Shannara Chronicles” dizisinin yıldızı Austin Butler, Altın Küre ödüllü usta oyuncu Bill Murray, oyunculuğa iyice alışan şarkıcı Selena Gomez, Oscar adaylığı bulunan Rosie Perez, rap sanatçısı RZA, genç yıldız Caleb Landry Jones, Carol Kane, Tom Waits, dört Emmy adayı Danny Glover ve Iggy Pop gibi isimler yer alıyor.

“The Dead Don't Die”, aniden patlak veren bir zombi salgınını konu alıyor. Kasabanın yerel polisleri (Adam Driver ve Bill Murray) salgından etkilenmeye başlayan vatandaşları korumak için aksiyona atılmak zorunda kalıyor.

Prömiyerini dün 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren “The Dead Don't Die” Amerika’da 14 Haziran tarihinde gösterime girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

