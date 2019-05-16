Mynet Trend

The Dead Don't Die'dan yeni fragman

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 16.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Jim Jarmusch’un yönetmenliğini üstlendiği komedi ve korku filmi 'The Dead Don't Die'ın 'Red Band' fragmanı yayınlandı.

The Dead Don't Die'dan yeni fragman

Zombi filminin bol yıldızlı oyuncu kadrosunda “Karanlıkla Karşı Karşıya” ile bu sene Oscar’a aday gösterilen Adam Driver, bağımsız filmlerin kraliçesi Oscar adayı Chloë Sevigny, Oscar ödüllü Tilda Swinton, Altın Küre ve Emmy ödüllü Steve Buscemi, “The Shannara Chronicles” dizisinin yıldızı Austin Butler, Altın Küre ödüllü usta oyuncu Bill Murray, oyunculuğa iyice alışan şarkıcı Selena Gomez, Oscar adaylığı bulunan Rosie Perez, rap sanatçısı RZA, genç yıldız Caleb Landry Jones, Carol Kane, Tom Waits, dört Emmy adayı Danny Glover ve Iggy Pop gibi isimler yer alıyor.

“The Dead Don't Die”, aniden patlak veren bir zombi salgınını konu alıyor. Kasabanın yerel polisleri (Adam Driver ve Bill Murray) salgından etkilenmeye başlayan vatandaşları korumak için aksiyona atılmak zorunda kalıyor.

Prömiyerini dün 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren “The Dead Don't Die” Amerika’da 14 Haziran tarihinde gösterime girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Cannes'da 'Türkiye' gecesiCannes'da 'Türkiye' gecesi
John Wick 3: Parabellum fragmanıJohn Wick 3: Parabellum fragmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jim Jarmusch film sinema fragman korku filmi

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MTV Film ve Televizyon Ödülleri adayları belli oldu

MTV Ödülleri adayları belli oldu

Yeni Mortal Kombat filmi geliyor

Yeni Mortal Kombat filmi geliyor

Kadın dizisinde Şirin'in o hareketi olay oldu!

Kadın'daki o sahne tiksindirdi!

Cannes'da 'Türkiye' gecesi

Cannes'da 'Türkiye' gecesi

John Wick 3: Parabellum fragmanı

John Wick 3: Parabellum fragmanı

Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyonda

Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyonda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.